Відома російська телеведуча і співачка Ольга Бузова постала в спокусливому вбранні на сцені

Нещодавно красуня відсвяткувала "день народження" своєї пісні "Лайкер", опублікувавши відео з концерту, передає Politeka.net. А тепер зірка вирішила порадувати шанувальників жарким фото в концертному костюмі з леопардової тканини.

Бузова була в топі з капюшоном. Чорний пояс підкреслив тонку талію, а маленькі шортики ледь прикривали сідниці.

На стрункі ніжки Бузова натягнула леопардові ботфорти.

Ольга зробила хвіст з довгого волосся і доповнила образ макіяж з акцентом на очі. Темні смокі зробили погляд глибше і зухвалим.

"Сяю💫💫💫", - підписала фото артистка.

За 12 годин пост зібрав майже 300 тисяч лайків та багато коментарів.

"Діва 🔥", "Сяй ✨✨✨", "Королева ❤️", "Вау Ольга🔥нереальна❤️", "Богиня 🔥", "Чудово виглядаєш!", "Вау! Оля, вогонь 🔥 😍🌹🌹🌹", "КРАЩА ❤️", "Солодка Ляля🙌🔥 подивився сьогодні фільм Вірю В Любов... Про нас", "Аоаоаоао🤤🤤🤤, неймовірна 🤤🤪👑👑🤩🤩🤩❤️❤️❤️❤️! Богиня 🧝🏻‍♀️🖇️🥺❤️", "Тигриця яка🔥або пантера 😍😍😍", "яка пантера??? Одягається, як дешева прости**тка, вічно гола ж**а! Хоча, коли ні голосу, ні мізків, тільки ж**у і показувати!!! 😂😂😂", "Як завжди неперевершена❤️😍🔥", "Ви прекрасна людина 😍😈🔥", - написали користувачі сети.

Варто відзначити, красуня досить струнка, що не раз ставало приводом для обговорення її "худорлявої" фігури. Крім того, люди неодноразово відзначали "відсутність" грудей знаменитості. Але зірка ніяк не реагує на подібні зауваження і дозволяє собі виставляти ці "недоліки" напоказ.

Нагадаємо, Оля Бузова опублікувала уривок з концерту, де вона виконує свою пісню "Лайкер".

Артистка наділа красиве біле пишне плаття з незвичними плечима. Крім цього, на ній були сонцезахисні окуляри і панчохи.

«Рік легендарної пісні», - підписала відео зірка.

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