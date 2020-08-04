Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова предстала в соблазнительном наряде на сцене

Недавно красотка отпраздновала "день рождения" своей песни "Лайкер", опубликовав видео с концерта, передает Politeka.net. А теперь же звезда решила порадовать поклонников жарким фото в концертном костюме из леопардовой ткани.

Бузова была в топе с капюшоном. Черный пояс подчеркнул тонкую талию, а маленькие шортики едва ли прикрывали ягодицы.

На стройные ножки Бузова натянула леопардовые ботфорты.

Ольга сделала хвост из длинных волос и дополнила образ макияжем с акцентом на глаза. Темные смоки сделали взгляд глубже и дерзким.

"Сияю 💫💫💫", - подписала фото артистка.

За 12 часов пост собрал почти 300 тысяч лайков и много комментариев.

"Дива 🔥", "Сияй ✨✨✨", "Королева ❤️", "Вау Ольга🔥нереальная❤️", "Богиня 🔥", "Отлично выглядишь!", "Вау! Оля, огонь 🔥 😍🌹🌹🌹", "ЛУЧШАЯ ❤️", "Сладкая Ляля🙌🔥 посмотрел сегодня фильм Верю В Любовь... О нас", "Аоаоаоао🤤🤤🤤, невероятная 🤤🤪👑👑🤩🤩🤩❤️❤️❤️❤️! Богиня 🧝🏻‍♀️🖇️🥺❤️", "Тигрица какая🔥или пантера 😍😍😍", "какая пантера??? Одевается, как дешёвая прости**тка, вечно голая ж**а! Хотя, когда ни голоса, ни мозгов, только ж**у и показывать!!! 😂😂😂", "Как всегда неотразима❤️😍🔥", "Вы прекрасный человек 😍😈🔥", - написали пользователи сети.

Стоит отметить, красотка весьма стройная, что не раз становилось поводом для обсуждения ее "худощавой" фигуры. Кроме того, люди неоднократно отмечали "отсутствие" груди знаменитости. Но звезда никак не реагирует на подобные замечания и позволяет себе выставлять эти "недостатки" напоказ.

Напомним, Оля Бузова опубликовала отрывок с концерта, где она исполняет свою песню "Лайкер".

Артистка надела красивое белое пышное платье с необычными плечами. Кроме этого, на ней были солнцезащитные очки и чулки.

«Год легендарной песне», - подписала видео звезда.

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