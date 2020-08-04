Відома співачка Дуа Липа показала себе в стильному образі, забувши про скромність

На фото Дуа позувала в білих шортах і жовтому топіку, який виявився досить тоненьким. Липа доповнила образ стильними жовтими очками, а зібрала волосся у вузол. Дівчина лежала і знімала на телефон, показуючи пікантне тіло. І їй це вдалося, адже через тонку тканину топа груди прямо випирали, тому можна помітити дещо нескромне. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати, включаючи Ратаковски, поставили майже 2 мільйони лайків і написали коментарі:

"Так, королева", "Люблю Дуа", "Прекрасне", "Мій ангел", "Прямо випирають", "Красуня", "Шалено красива".

Повідомлялося, що популярна британська виконавиця Дуа Липа блиснула природною красою під час відпочинку на природі.

Так, красуня позує сидячи на природі у джинсовому одязі, який доповнила білої взуттям і рожевим топом. Приспущений наряд засвітив на камеру ідеальні вигини знаменитості. Фотографію красуня ніяк не підписала, хоча її шанувальники буквально «вибухнули» компліментами.

Ми писали, що відома британська співачка Дуа Липа привітала свою сестру Рину та привітала її з святом.

На фото Ріна стоїть в джинсах, які розстебнула і чорно-салатовому топі. На другому сестри вже разом, в маленькому віці. Дівчата обіймали один одного і посміхалися на камеру.

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