Популярная британская исполнительница Дуа Липа решила похвастаться нереальным телом во время отдыха на пляже

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я стесняюсь», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Дуа Липа позирует в микроскопическом черном бикини, подчеркнул ним свои главные достоинства. Мимо таких кадров ее поклонники пройти мимо не смогли.

«Горячая штучка», «черный ангел», «божественный вид», «ракурс решает», «не стесняйся. Отключи эту эмоцию», «мама дорогая, какая же ты горячая», «роскошные изгибы! Можно реально залипнуть», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что певица Дуа Липа похвасталась соблазнительными формами в кожаном наряде.

На фото красотка стояла в бюстгальтере и розовых штанах, спиной повернувшись к камере. Дуа повернула голову и смотрела в объектив, можно заметить, что волосы в этот раз были у певицы собраны в хвост. Фото получилось довольно соблазнительным и на нем можно рассмотреть пятую точку красотки, которую Липа выставила перед камерой.

Поклонники звезды оценили наряд Дуа Липы в четыре миллиона лайков и несколько тысяч комментариев.

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