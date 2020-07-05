Популярная британская исполнительница Дуа Липа решила похвастаться нереальным телом во время отдыха на пляже

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я стесняюсь», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Дуа Липа позирует в микроскопическом черном бикини, подчеркнул ним свои главные достоинства. Мимо таких кадров ее поклонники пройти мимо не смогли.

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«Горячая штучка», «черный ангел», «божественный вид», «ракурс решает», «не стесняйся. Отключи эту эмоцию», «мама дорогая, какая же ты горячая», «роскошные изгибы! Можно реально залипнуть», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что певица Дуа Липа похвасталась соблазнительными формами в кожаном наряде.

На фото красотка стояла в бюстгальтере и розовых штанах, спиной повернувшись к камере. Дуа повернула голову и смотрела в объектив, можно заметить, что волосы в этот раз были у певицы собраны в хвост. Фото получилось довольно соблазнительным и на нем можно рассмотреть пятую точку красотки, которую Липа выставила перед камерой.

Поклонники звезды оценили наряд Дуа Липы в четыре миллиона лайков и несколько тысяч комментариев.

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