Британская певица и модель Дуа Липа решила изолироваться от вируса подальше в компании младшего брата топ-моделей Беллы и Джиджи Хадид Анвара

На своей странице в социальной сети Инстаграм красотка поделилась серией снимков с острова Санта-Лючия, где сейчас отдыхает вместе со своим возлюбленным, передает Politeka.net.

На фото девушка демонстрирует роскошные пейзажи острова, включая радугу над водой, показывает, как собирает манго и кокосы вместе с Анваром, а также позирует в купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру.

При этом выглядят и девушка, и ее бойфренд весьма расслабленными и доволными жизнью.

«Островная изоляция», – подписала снимки певица.

О романе 24-летней британки и 21-летнего манекенщика заговорили в прошлом году после вечеринки по случаю дня рождения Анвара, на которую была приглашена Дуа Липа. На тот момент певица уже рассталась со своим бойфрендом, моделью Айзеком Кэрью, роман с которым продлился четыре года.

Ранее мы писали о том, что звезда удивила фанатов откровенным образом, показав самое интересное.

На фото Липа показывает себя в розовом бикини, кусочки ткани которого были в виде мишек. Остальная часть купальника состояла из веревочек, но это никак не смутило Дуа. Красотка снимала себя в зеркало и показывала свою пышную грудь и то, что находится ниже пояса.

Напомним, яркая Дуа Липа изогнулась, подразнив молодым телом в коротких шортиках.

Также Politeka писала, что Дуа Липа похвасталась молодым телом в цепях, ремешках и прозрачной сеточке.

А еще Politeka сообщала, что дерзкая Дуа Липа в бикини показала, чем наградила ее природа.