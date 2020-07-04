Британская певица и модель Дуа Липа решила изолироваться от вируса подальше в компании младшего брата топ-моделей Беллы и Джиджи Хадид Анвара
На своей странице в социальной сети Инстаграм красотка поделилась серией снимков с острова Санта-Лючия, где сейчас отдыхает вместе со своим возлюбленным, передает Politeka.net.
На фото девушка демонстрирует роскошные пейзажи острова, включая радугу над водой, показывает, как собирает манго и кокосы вместе с Анваром, а также позирует в купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру.
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При этом выглядят и девушка, и ее бойфренд весьма расслабленными и доволными жизнью.
«Островная изоляция», – подписала снимки певица.
О романе 24-летней британки и 21-летнего манекенщика заговорили в прошлом году после вечеринки по случаю дня рождения Анвара, на которую была приглашена Дуа Липа. На тот момент певица уже рассталась со своим бойфрендом, моделью Айзеком Кэрью, роман с которым продлился четыре года.
Ранее мы писали о том, что звезда удивила фанатов откровенным образом, показав самое интересное.
На фото Липа показывает себя в розовом бикини, кусочки ткани которого были в виде мишек. Остальная часть купальника состояла из веревочек, но это никак не смутило Дуа. Красотка снимала себя в зеркало и показывала свою пышную грудь и то, что находится ниже пояса.
Напомним, яркая Дуа Липа изогнулась, подразнив молодым телом в коротких шортиках.
Также Politeka писала, что Дуа Липа похвасталась молодым телом в цепях, ремешках и прозрачной сеточке.
А еще Politeka сообщала, что дерзкая Дуа Липа в бикини показала, чем наградила ее природа.