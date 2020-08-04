Відома модель Кассандра Сьєнега з «Playboy» показала себе дуже непристойному образі, порадувавши фанатів

На фото Кассандра показала себе у жовтому бікіні. Красуня демонструвала ідеальне тіло, сидячи на дерев'яній лавці і задерши одну ногу. На другому кадрі зірка вже розгорнулася п'ятою точкою до об'єктиву. Модель взялася за мотузочки трусиків і спустила їх, показуючи пікантний "горішок", завдяки чому знімок вийшов екстремально гарячим і запальним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мені сподобалося це бікіні. Звичайно, я зробила кілька фото, а потім роздяглася. Фотограф встиг зняти найцікавіше", - написала Кассандра.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Приголомшливо чудово. Люблю цей колір на вас", "У мене є любовне кільце", "Привіт ангел, ти виглядаєш супер сексуально", "Буду цілувати з голови до п'ят", "Ви божественні. Поцілунки з Аргентини", "Про, божечки".

Повідомлялося, що відома модель Кассандра Сьєнега з «Playboy» показала себе в свіжому образі.

На фото Кассандра позувала в синіх лосинах і крихітному топі. Красуня стояла перед дзеркалом і демонструвала свою фігуру, розвернувшись боком. На фото можна легко оцінити п'яту точку зірки, а також її пишний бюст.

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