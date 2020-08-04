Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер підкорила красою на відпочинку

Зірка має масу фанатів по всьому світу, деякі з них створюють фан-сторінки, пише Politeka.net. Так, в одному з таких пабліків вирішили опублікувати архівні фото кумира.

На знімках красуня позувала на яхті в компанії своїх гарячих подружок, а також її разом зі знайомою блондинкою сфотографували під час екстремального катання: "Ого, які зухвалі".

Фото вийшли дуже яскравими і красивими. Для своїх розваг Кайлі обрала цікавий купальник. Верх являв собою коротку футболку з великим вирізом і на зав'язках. Груди ледь не вистрибували з топіка.

Маленькі плавки зірка натягнула вище стегон, тим самим, виділивши їх пишність.

Варто відзначити, що красуня не тільки була в компанії друзів, але і зі своєю дочкою, Стормі, якій на той момент був рік. Турботлива мама обіймала дитину, стоячи у воді.

"Минулого літа... Напишіть найкраще, що ви робили цього літа?", - підписали фото автори публікації.

За чотири години пост зібрав понад 15 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі розповідали свої літні історії, а також не втомлювалися захоплюватися красою Кайлі Дженнер і її фігуристих подруг.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер поділилася знімком для обкладинки журналу "Vogue" на сторінці в Instagram.

Красуня одягла латексне плаття і шкіряні чоботи. Наряд мав глибокий розріз і декольте, доповненим рукавами незвичного крою - трохи загостреними на плечах.

Образ розбавили укладка м'якими хвилями, а також фірмовий макіяж зірки.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер показала, як треба спокушати в простому бежевому бікіні

Також Politeka писала, що Кайлі Дженнер у невидимому бікіні без сорому вимазала маслом перед камерою

А ще Politeka повідомляла, що спокуслива Кайлі Дженнер надпила з келиха і відразу задерла сукню