Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер підкорила красою на відпочинку
Зірка має масу фанатів по всьому світу, деякі з них створюють фан-сторінки, пише Politeka.net. Так, в одному з таких пабліків вирішили опублікувати архівні фото кумира.
На знімках красуня позувала на яхті в компанії своїх гарячих подружок, а також її разом зі знайомою блондинкою сфотографували під час екстремального катання: "Ого, які зухвалі".
Фото вийшли дуже яскравими і красивими. Для своїх розваг Кайлі обрала цікавий купальник. Верх являв собою коротку футболку з великим вирізом і на зав'язках. Груди ледь не вистрибували з топіка.
Маленькі плавки зірка натягнула вище стегон, тим самим, виділивши їх пишність.
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Варто відзначити, що красуня не тільки була в компанії друзів, але і зі своєю дочкою, Стормі, якій на той момент був рік. Турботлива мама обіймала дитину, стоячи у воді.
"Минулого літа... Напишіть найкраще, що ви робили цього літа?", - підписали фото автори публікації.
За чотири години пост зібрав понад 15 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі розповідали свої літні історії, а також не втомлювалися захоплюватися красою Кайлі Дженнер і її фігуристих подруг.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер поділилася знімком для обкладинки журналу "Vogue" на сторінці в Instagram.
Красуня одягла латексне плаття і шкіряні чоботи. Наряд мав глибокий розріз і декольте, доповненим рукавами незвичного крою - трохи загостреними на плечах.
Образ розбавили укладка м'якими хвилями, а також фірмовий макіяж зірки.
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