Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер покорила красотой на отдыхе

Звезда имеет массу фанатов по всему миру, некоторые из них создают фан-странички, пишет Politeka.net. Так, в одном из таких пабликов решили опубликовать архивные фото кумира.

На снимках красотка позировала на яхте в компании своих горячих подружек, а также ее вместе со знакомой блондинкой засняли во время экстремального катания: "Ого, какие дерзкие".

Фото получились очень яркими и красивыми. Для своего времяпрепровождения Кайли выбрала интересный купальник. Верх представлял собой короткую футболку с большим вырезом и на завязках. Грудь едва ли не выпрыгивала из топика.

Маленькие плавки звезда натянула выше бедер, тем самым, выделив их пышность.

Стоит отметить, что красотка не только была в компании друзей, но и со своей дочерью, Сторми, которой на тот момент был годик. Заботливая мама обнимала ребенка, стоя в воде.

"Прошлым летом... Напишите лучшее, что вы делали этим летом?", - подписали фото авторы публикации.

За четыре часа пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети рассказывали свои летние истории, а также не уставали восхищаться красотой Кайли Дженнер и ее фигуристых подруг.

Напомним, Кайли Дженнер поделилась снимком для обложки журнала "Vogue" на странице в Instagram.

Красотка надела латексное платье и кожаные сапоги. Наряд имел глубокий разрез и декольте, дополненным рукавами необычного кроя - чуть заостренными на плечах.

Образ разбавили укладка мягкими волнами, а также фирменный макияж звезды.

Напомним, Кайли Дженнер показала, как надо соблазнять в простом бежевом бикини

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер в невидимом бикини без стыда измазалась маслом перед камерой

А еще Politeka сообщала, что аппетитная Кайли Дженнер отпила из бокала и сразу задрала платье