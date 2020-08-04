Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер покорила красотой на отдыхе

Звезда имеет массу фанатов по всему миру, некоторые из них создают фан-странички, пишет Politeka.net. Так, в одном из таких пабликов решили опубликовать архивные фото кумира. 

На снимках красотка позировала на яхте в компании своих горячих подружек, а также ее вместе со знакомой блондинкой засняли во время экстремального катания: "Ого, какие дерзкие". 

Фото получились очень яркими и красивыми. Для своего времяпрепровождения Кайли выбрала интересный купальник. Верх представлял собой короткую футболку с большим вырезом и на завязках. Грудь едва ли не выпрыгивала из топика. 

Маленькие плавки звезда натянула выше бедер, тем самым, выделив их пышность. 

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Стоит отметить, что красотка не только была в компании друзей, но и со своей дочерью, Сторми, которой на тот момент был годик. Заботливая мама обнимала ребенка, стоя в воде. 

"Прошлым летом... Напишите лучшее, что вы делали этим летом?", - подписали фото авторы публикации. 

За четыре часа пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети рассказывали свои летние истории, а также не уставали восхищаться красотой Кайли Дженнер и ее фигуристых подруг. 

Напомним, Кайли Дженнер поделилась снимком для обложки журнала "Vogue" на странице в Instagram.  

Красотка надела латексное платье и кожаные сапоги. Наряд имел глубокий разрез и декольте, дополненным рукавами необычного кроя - чуть заостренными на плечах. 

Образ разбавили укладка мягкими волнами, а также фирменный макияж звезды. 

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Kylie for @voguehongkong

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