Про поповнення в родині Алли Пугачової розповів її племінник Влад, син покійного брата Примадонни Євгена

Юні діти Пугачової і Галкіна Ліза і Гаррі будуть щасливі появі нового маленького родича.

Племінник Пугачової Влад і його обраниця Гузель скоро стануть батьками дівчинки, яку планують назвати Євгенією. У племінника Примадонни також є син від попередніх стосунків.

В даний час Влад лежить в клініці, де проходить різні процедури через проблеми зі шлунком, але навіть це не затьмарює його щастя.

«У нас ситцеве весілля з дружиною, але я в лікарні. Але нічого страшного. Вона у мене сильна жінка. Моя татарка. Всі хочуть на мене повісити алкоголь і наркотики, але я давно вже не п'ю. Я не афішую в клініці, що родич Алли Борисівни. Мені не потрібні ці понти», - заявив Влад.

Відзначимо, також в вагітності запідозрили 38-річну Наталію Подольську - нинішню дружину колишнього чоловіка Крістіни Орбакайте 52-річного Володимира Преснякова. У пари підростає 5-річний син Артемій, і подружжя не раз говорили, що не збираються зупинятися на єдиному дитині в сім'ї.

По всій видимості, Наталя і Володимир все ж зважилися на поповнення в родині. У ЗМІ пишуть, що днями співачка заходила в одну зі столичних аптек. Фармацевт, яка обслуговувала артистку на касі, побачила у неї кругленький живіт.

«Вона в аптеку до мене приходила в Московському. Живе там недалеко. У неї досить великий живіт », - розповіла вона Telegram-каналу «Тільки нікому».

Це пояснює той факт, що останнім часом Наталя стала з'являтися на публіці в просторих нарядах.

До слова, первісток дався парі не так легко, як могло б здатися. Подружжя п'ять марно намагалися завагітніти. «Я не буду детально розповідати, через що нам довелося пройти. Але, зізнаюся, сліз було пролито ох як багато», - зізнавалася Подольська.

Нагадаємо, молодший онук Пугачової справив фурор своєю зовнішністю.

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