Онук російської співачки Алли Пугачової Микита Пересняков здивував мережу новим роликом

Справа в тому, що 29-річний музикант вирішив довести всім, що вміє співати по-різному.

Для цього Пресняков надів темний капелюх, взяв гітару в руки і продемонстрував свої вміння, виконавши композицію Джонні Кеша. Відповідне ролик артист розмістив у себе в Інстаграм, передає Politeka.net. (Щоб подивитись- доскролльте до кінця)

«Багато хто вважає, що я можу співати тільки високим голосом, але це не так», - говорить Микита на відео.

Шанувальник прийшли в захват і відзначили, що у нього непогано вийшло. Всього за годину відео набрало понад 6 тисяч переглядів і продовжує набирати.

«Браво, Микита», «Молодець», «Справжній ковбой», «Микита, Ви супер !!! 👍», - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що внук російської співачки Алли Пугачової, актор і виконавець Микита Пресняков показав пікантний знімок, зроблений під час тренувань.

На фото 28-річний артист позувала без верхнього одягу, продемонструвавши всім свій накачаний торс. На голові у Микити красувалася кепка, а на задньому фоні виднівся турнік.

«Поки хороша погода і нас ще не замкнули знову, тренуйтеся! Це офігенскіе почуття. До ізоляції, чесно якось лінь було тренуватися, але головне встати в колію і як тільки помічаєш перші результати то вже входиш в цей ритм! Це кайф, усім підняти ж * пи і тертя! », - звернувся до передплатників Пресняков.

Нагадаємо, підрослий молодший онук Пугачової справив фурор своєю зовнішністю.

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