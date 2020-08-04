Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе в незвичному образі

На фото Сюзі показала себе в бікіні на мотузочках. Красуня покрила себе золотою фарбою, щоб фото вийшло дуже спекотним. Кортес нічого більше не одягала і спокусливо вигнулась. Волоссям зірка прикрила пишний бюст, а образ доповнила прикрасою на голові. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Позолочена", - підписала фото красуня.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"У, приятелька", "Шалено красиві", "Gorgeous", "Пам'ятник", "Дорогоцінна", "Ух ти, за це я поставив лайк", "Красиві поцілунки", "Яка гарна дівчина", "Чудово, нехай благословить тебе господь".

Раніше ми повідомляли, що бразильська фітнес-модель Сьюзі Кортес блиснула красою в тісному вбранні.

«Дізнайтеся, чому мене називають номером один», — коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Кортес позує в крихітних шортах і топі, які максимально оголюють її округлості. При цьому на голові у красуні красується кепка.

Повідомлялося, що бразильська модель Сьюзі Кортез здивувала шанувальників шалено відвертим образом.

Сьюзі Кортез любить похвалитися своїм розкішним тілом і підбирає для цього найпікантніші вбрання. На цей раз вона одягла комбінований купальник, який ледь сховав інтимні місця моделі.

Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць відчинила халат, залишившись без білизни

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Також Politeka повідомляла, що неслухняні сідниці Сьюзі Кортес ледь не розірвали мініатюрний купальник



