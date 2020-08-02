Известная модель Сьюзи Кортес, хозяйка самых красивых ягодиц, показала себя, похваставшись отдыхом

На фото Кортес позировала в халате и стрингах. Красотка не закрывалась одеждой, а оставила ее открытой, демонстрируя пышную грудь, которая была не спрятана в лифчик. Волосы Сьюзи оставила распущенными, а сама улыбалась, пока стояла на борту частного самолета. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 60 тысяч лайков и написали комментарии:

"Шоу", "Очень красивая и замечательная", "Красивая, равных нет", "Великолепная", "Красивая и монументальная", "Вау, мамочка!".

Ранее мы сообщали, что Популярная фитнес-модель Сьюзи Кортез удивила новым образом в купальнике.

На этот раз модель надела красный купальник-боди с завязками на талии. Он выгодно подчеркнул бюст девушки и обнажил ее плоский животик. В кадр также попали упругие бедра красотки, которые привлекают внимание благодаря удачному ракурсу. Соблазнительный образ довершила шляпа с широкими полями и солнцезащитные очки.

Сообщалось, что фитнес-модель и обладательница самых красивых ягодиц Сьюзи Кортез поделилась откровенными кадрами.

Сьюзи Кортез подготовила для своих поклонников целый музыкальный клип, ради которого предстала в нескольких соблазнительных нарядах. Для одного из них она развалилась в кресле и сняла лифчик, прикрыв самое интересное черными крестами.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц раздвинула ноги и поразила формами

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