Бразильская модель Сьюзи Кортез показала фанатам, почему ей присвоили титул хозяйки самых красивых ягодиц мира
Она опубликовала соблазнительное фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм", передает Politeka.net.
На снимке Сьюзи Кортес позирует на кровати в весьма откровенном наряде. На девушке можно заметить черное нижнее белье, которое практически не скрывает загорелые ягодицы. А вот свой объемный бюст модель спрятала за большим черным боа, который набросила на плечи - другой одежды на ней не было.
Сьюзи Кортез пикантно изогнулась и приподняла пятую точку повыше, акцентируя внимание именно на ней. В руках красотка держит деньги, она с алчным взглядом смотрела в камеру.
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В комментариях пользователи социальной сети традиционно выразили свое мнение о внешнем виде модели:
"Ты динамит 💣💥 идеально"; "Какая красивая задница"; "Чертовски горячо .. красиво"; "Ты настоящий мамочка, и у тебя очень привлекательное, совершенное и эффектное тело"; "Вау очень аппетитная малышка"; "Чудненько выглядишь на фото!!! 👌🙎♂️👍"; "Хорошая бабочка 🔥".
Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц Сьюзи Кортес сбросила лифчик и ошеломила размером.
А еще Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц в тесном наряде похвасталась упругостями.
Также Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц похвасталась "титулом" в белье из веревочек.