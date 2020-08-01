29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", показала пикантный образ
Как передает Politeka.net, снимок она опубликовала на своей страничке в Instagram.
Кортес известна своей любовью к ню фотосессиям. Всемирно известная модель регулярно радует своих поклонников все более пикантными кадрами в соцсетях.
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На этот раз Сьюзи решила в очередной раз показать часть тела, которая стала ее визитной карточкой в мире моды.
Облачившись лишь в тонкие веревочки, она соблазнительно выгнулась, и во всей красе показала, чем ее наградила природа.
Поклонники Сьюзи, как всегда, остались довольны красотой модели, а впечатляющие объёмы они оценили огромным количеством лайков.
Отметим, что титул «Мисс бум-бум» ей достался уже во второй раз: ранее ее ягодицы признавались лучшими в 2015 году.
Известно, что по условиям конкурса, женщинам нельзя пользоваться услугами пластических хирургов для изменения размеров или вида ягодиц. Так что Кортез обязана своими шикарными формами лишь матушке природе.
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