29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", показала пикантный образ

Как передает Politeka.net, снимок она опубликовала на своей страничке в Instagram.

Кортес известна своей любовью к ню фотосессиям. Всемирно известная модель регулярно радует своих поклонников все более пикантными кадрами в соцсетях.

На этот раз Сьюзи решила в очередной раз показать часть тела, которая стала ее визитной карточкой в мире моды.

Облачившись лишь в тонкие веревочки, она соблазнительно выгнулась, и во всей красе показала, чем ее наградила природа.

Поклонники Сьюзи, как всегда, остались довольны красотой модели, а впечатляющие объёмы они оценили огромным количеством лайков.