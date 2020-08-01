Популярная фитнес-модель Сьюзи Кортез, которую признали хозяйкой самых красивых ягодиц мира, удивила новым образом в купальнике

Как сообщает Politeka.net, пикантное фото появилось в социальной сети "Инстаграм".

Благодаря тренировкам Сьюзи Кортез получила стройное и мускулистое тело, которое не стесняется показать своим поклонникам в самых откровенных нарядах. На этот раз модель надела красный купальник-боди с завязками на талии. Он выгодно подчеркнул бюст девушки и обнажил ее плоский животик. В кадр также попали упругие бедра красотки, которые привлекают внимание благодаря удачному ракурсу. Соблазнительный образ довершила шляпа с широкими полями и солнцезащитные очки.

На фото Сьюзи Кортез позирует у окна и что-то рассматривает, сняв очки. Она слегка приоткрыла рот и положила руку на талию, как будто собирается развязать шнурок.

Пользователи социальной сети восторженно оценили новый образ фитнес-модели и оставили много комментариев под записью:

"Богиня 😍😍😍"; "Замечательно, как я хотел бы встретиться с тобой лично"; "Вау, офигенно"; "Красивая и очень хороша ❤️"; "Милая девушка"; "Прекрасная, аж дух захватывает"; "Идеальная".

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц Сьюзи Кортес сбросила лифчик и ошеломила размером.

А еще Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц в тесном наряде похвасталась упругостями.

Также Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц похвасталась "титулом" в белье из веревочек.