Філіпу Кіркорову пригадали образу російських десантників

В день ВДВ згадали про пародії на службу в елітних військах, яку ще навесні зробив король російської естради, передає «360».

Голова виконавчого комітету громадської організації «Союз десантників Росії» Валерій Юр'єв заявив, що купання у фонтанах, п'яні дебоші, хитання п'яними по місту - це не традиція повітряно-десантних військ.

«Традиція ВДВ - в служінні своїй батьківщині, вираженні сміливості, готовності прийти до слабкого на допомогу, виконанні завдань за всяку ціну, навіть ціною свого життя», - висловився Юр'єв.

З приводу гумористичного ролика, на якому Кіркоров в кінці травня постав в образі десантника, голова громадської організації розповів, що тепер у ветеранів ВДВ з'явилася нова приказка.

«Наше ставлення до Кіркорова? У нас тепер кажуть так: "Хто в рамках ВДВ вип'єте, той Кіркоров". Ось таке ставлення », - заявив Юр'єв.

Відзначимо, Кіркорова обурив різка реакція на його творчість. Він заявив, що люди «без почуття гумору» не оцінили його акторська майстерність.

Свою позицію співак обгрунтував гранично просто - запросили на роботу. За його словами, хтось з артистів грає вбивць, хтось мільйонерів. Отже, всі претензії потрібно направляти тим, хто займався постановкою відео - режисерам і продюсерам.

Неоднозначне відео Філіпа Кіркорова розкритикував і депутат Держдуми, колишній командувач ВДВ Володимир Шаманов. Він закликав видалити ролик «для свого ж блага».

Однак навіть така реакція не змусили Короля російської естради ні вдалися ролик, ні вибачитися.

Варто відзначити, що ролик Кіркорова насправді досить добре описує святкування дня ВДВ в Росії. Не став винятком і свято в цьому році, який ознаменувався бійкою між росгвардейцамі і екс-десантниками в московському парку Горького.

У Мережі повідомили, що конфлікт стався після того, як десантників попросили "вести себе скромніше і не розмахувати прапором ВДВ, заважаючи оточуючим".

Відзначимо, що до 2017 року українські військові також відзначали свято 2 серпня, але з огляду на 6 років війни з Росією на Донбасі і окупацію Криму - все змінилося.

Тепер в Україні 2 авуста - День пам'яті загиблих десантників.

Нагадаємо, що зарослий Кіркоров наплював на всіх і ніжно притулився до Пугачової: «Я буду тебе берегти».

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