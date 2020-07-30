Популярні російські виконавці Філіп Кіркоров і Микола Басков влаштували шоу на «Вечірньому Урганті»

Як передає Politeka.net, уривок з передачі з'явився в Інстаграм Баскова. На відео видно, як співаки прийшли на популярне шоу. Вони заходять в студію і намагаються поступитися один одному дорогою.

Як відомо, Кіркоров і Басков на людях часто зображують конкуренцію, хоча насправді є друзями – часто виступають разом і ведуть корпоративи. Тому під час шоу вони вирішили продовжити грати ворогів. Басков пішов вперед і намагався сісти на диванчик, ближче до Урганта. Філіп, у свою чергу, наздогнав Баскова і почав штовхати його. Басков пручався і поступатися місцем поп-королю не став.

«Друзі назавжди з @fkirkorov. З днем друзів», - підписав співак жартівливе відео.

«Прилітай до нас в Елунду на Кріт!! 100% відпочинок гарантую!», - написав Кіркоров у відповідь на пост Баскова.

За годину відео подивилися понад 45 тисяч разів. В коментарях зоряним артистам залишили масу компліментів і слів критики.

«Два літніх папуги», «Молодці, хлопці! Так тримати! Ваша дружба дорогого коштує! З міжнародним днем дружби!», «Ви з Філліппом не розлий вода», «Ви найкращі друзі яких я бачила!», «Приколісти!», - пишуть люди.

Нагадаємо, що Басков змінився до невпізнання і ошелешив витівкою через горілку: "Весь час від нудьги...".

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