На свої вісім років дівчинка виглядає дуже рослою

Король російської естради Філіп Кіркоров за прикладом своєї колишньої дружини Алли Пугачової та її чоловіка Максима Галкіна з задоволенням демонструє в соцмережах своїх дітей

Зараз 53-річний артист відпочиває разом з восьмирічними дочкою Аллою-Вікторією і сином Мартіном у Греції в компанії репера Тіматі і його шестирічної доньки Аліси, ділячись в Інстаграмі яскравими фотографіями, передає Politeka.net.

Співак любить демонструвати багатосторонні таланти своїх дітей, тому не дивно, що зовсім недавно він опублікував знімок дочки в її акаунті, на якому та позує з тенісною ракеткою в руках.

На дівчинці коротке плаття в квітах, козирок і кросівки. У кадрі вона відбиває тенісний м'яч.

Відзначимо, що на корті дівчинка виглядає дуже органічно, і виникає припущення, що дитина тримає ракетку в руках далеко не перший раз.

«Головне - воля до Перемоги! Настрій дня match ball 🎾 », - підписав знімок щасливий батько.

«Дітям набридло сидіти вдома. А на відпочинку краса. Уже засмагла»,«Така красуня ❤️💖 реально це😍👌💛», «Розумничка!!! Так тримати😍», «Сонечко!!! 🌞🌞🌞 Красуня і розумничка Алла- Віктория!!! 🌹🌹🌹 Юна спортсменка!!! Рости здоровенькою і щасливою​​!!! ❤️❤️❤️», «Красотуля😊❤️», «Ти зможеш👍🌹», - пишуть у коментарях.

Аллу-Вікторію співакові народила дівчина на ім'я Анастасія 26 листопада 2011 року. Дівчинка з'явилася на світ в США. 29 червня 2012 року в тій же американській клініці народився син артиста Мартін-Крістін. І в першому, і в другому випадку Кіркоров вдався до послуг сурогатної матері.

Відзначимо, що обидві дитини артиста мамою називають свою хресну, близьку подругу співака Наталію Єфремову. Вона тримається в тіні від суспільного життя, але грає важливу роль в житті цих дітей.

Нагадаємо, що Кіркоров показав, як розважається з напівголим Тіматі і дітьми на відпочинку: «Це адреналін!».

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