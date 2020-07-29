Російський співак Філіп Кіркоров тримав в обіймах свою колишню дружину Аллу Пугачову

Як передає Рoliteka.net, зворушливе відео про кохання примадонни і поп-короля російської естради з'явилося на одній з численних фан-сторінок пари. Прихильники використовували архівні кадри, на яких Кіркоров у всіх на виду обіймав і цілував Пугачову. У ролику використані найбільш зворушливі моменти з життя пари.

«Я буду дуже-дуже тебе берегти

Я буду небо за тебе молити

Я буду полум'ям наших свічок

Я буду тебе любити», - підписали ролик фанати пари рядками з пісні.

Варто відзначити, що на кадрах Пугачова і Кіркоров відображені ще зовсім молодими. Філіп був поруч із примадонною, коли вона ще була в формі, а також не покидав її руки, коли вона неабияк набрала вагу.

Як відомо, Пугачова і Кіркоров були разом більше 11 років. Вони навіть вінчалися в Єрусалимі, а їх шлюб в Санкт-Петербурзі оформляв батько Ксенії Собчак, мер міста Анатолій Собчак. У 2005 році пара розлучилася через те, що Пугачова полюбила Максима Галкіна.

Зазначимо, що Пугачова була старше Кіркорова на 18 років. Багато хто вважав їх шлюб піаром, але Кіркоров досі трепетно ставиться до своєї колишньої дружини.

Нагадаємо, що Кіркоров похвалився дітьми-підлітками, у Лізи і Гаррі Галкиних з'явилися конкуренти: «Прекрасні».

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