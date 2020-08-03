В Україні податок на оренду квартир збираються змінити

Зареєстрований у Верховній Раді законопроект №3928 нардепів від "Слуги народу" передбачає скорочення податків у два рази – з 18% до 9%, передає "Обозреватель".

Очікується, що це дозволить вивести ринок, який на 90% приховується від оподаткування, з тіні.

В Асоціації ріелторів погоджуються, що левова частка ринку знаходиться в тіні і ситуацію потрібно виправляти. Але як цього домогтися – питання непросте. За словами експертів, почати можна зі зниження податку. А от далі проконтролювати, заплатив податок людина чи ні, дуже складно. Щоб перевірити, чи це потрібно робити "контрольну закупівлю", орендувати житло, жити в ньому, справно платити і через рік прийти з перевіркою і переконатися, заповнив власник річну декларацію про доходи і сплатив податок.

Згідно з новим законопроектом найбільше вимог буде до ріелторів. Передбачено створення єдиної федерації, куди залучать всіх бажаючих ріелторів. Саме ця федерація буде видавати сертифікати, які дадуть можливість працювати на ринку нерухомості.

Автори законопроекту зазначають, що потрібно убезпечити українців, які знімають і купують житло (за допомогою доступу до інформації про нерухомості), та зобов'язати ріелторів нести відповідальність за порушення закону.

Ріелтор Максим Бабуряк зазначає, що якщо всі орендодавці почнуть платити податки, це відобразиться і на місячних платежах.

"Самі, зрозуміло, всі витрати орендодавці нести не будуть. Як і в будь-якій іншій ситуації, рішення будуть приймати виходячи з домовленостей між орендарем і орендодавцем. Але, думаю, поки про це говорити рано", - говорить експерт.

Також фахівці прогнозують, що зниження податків без посилення контролю може призвести не до детінізації, а до скорочення надходжень до бюджету.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні розмір податку на нерухомість становить до 1,5% мінімалки за кожен квадратний метр понад норми.

У поточному році потрібно заплатити за 2019 рік і розмір мінімалки для розрахунку відсотка також враховується за минулий рік. Тоді українці отримували не менше 4173 грн, значить, платити потрібно до 62,5 грн за кожен "зайвий" квадрат.

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Як повідомляла Politeka, податок на нерухомість підняли до межі, скільки доведеться платити.

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