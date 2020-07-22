У украинцев остается чуть больше месяца, чтобы заплатить налог за свои квартиры и дома, после чего тем, кто не оплатит налог, грозит штраф

Размер налога, который идут в местный бюджет, отличается в зависимости от населенного пункта и решения местных властей. При этом, в законе прописано, что налог не может взиматься за квартиру меньше 60 кв.м и за дом до 120 кв.м (если есть и дом, и квартира, то за общую площадь до 180 кв.м).

Также в законе прописано, что размер налога не должен превышать 1,5% минималки за каждый квадратный метр сверх нормы. В этом году украинцы будут платить за 2019, когда размер минималки составлял 4173 грн, а значит платить нужно будет до 62,5 грн за квадрат.

Также важно помнить о том, что налог на квартиры, которые сдаются в аренде, получится больше. Так, если квартира или дом сдаются, налоговой льготы не будет, а значит платить придется за каждый квадрат недвижимости. Помимо этого, 19% нужно будет платить с каждого ежемесячного платежа за аренду.

С момента получения квитанции у гражданина есть 60 дней на оплату. При этом, если опоздать на 30 дней, то помимо самого налога придется отдать и 10% штрафа, при задержке больше, чем на месяц, штраф составит уже 20%. Поэтому владельцам больших квартир или домов важно самостоятельно обратиться в местное отделение налоговой службы, если они не получили квитанцию-уведомление, ведь она могла потеряться.

Отметим, что налог за недвижимость должны платить все владельцы квартир площадью более 60 кв. м, а также жилых домов площадью свыше 120 кв. м. Если речь идет о различных типах объектов недвижимости, то их площадь должна быть больше 180 кв. м. Налог взымается за «лишние» квадратные метры. Так, если площадь квартиры 86 кв. м., налог нужно будет заплатить за 26 кв. м.

При этом налог платиться, если жилье находится в совместной собственности членов семьи, однако, если оно разделено поквадратно между каждым членом и доли не превышают 60 кв. м., то налог платить не нужно.

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