Украинцам в 2020 и 2021 повысят налог на недвижимость после роста размера минимальной зарплаты

Так, уже в этом году за каждый лишний квадрат недвижимости предусмотрен налог в размере до 62,5 грн. В следующем году его повысят - до 70,8 грн за квадратный метр, передает "Обозреватель".

Отметим, налог на недвижимость платится за минувший год и зависит от размера минимальной зарплаты. Его максимальная ставка - 1,5% минималки.

Стоит учитывать, что украинцы за квартиру до 60 и дом до 120 квадратов - не платят налог на недвижимость. Правда, местные власти могут самостоятельно повысить лимит: к примеру, облагать налогом квартира от 80 квадратов, вместо 60. Что касается ставки налога, местные власти могут ее только уменьшать.

Ранее мы сообщали, народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №2524 "О внесении изменений в Налоговый кодекс о функционировании электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей".

Согласно изменениям, украинцам, физическим лицам-предпринимателям, немного облегчили жизнь. Так, отменено требование обязательной регистрации книги учета доходов. Но при этом осталась обязанность ведения книги в бумажном виде.

Кроме того, согласно документу, копии налоговых уведомлений-решений и другие документы, которые налоговый орган направляет налогоплательщику, будут отображаться в электронном кабинете.

Также контролирующий орган должен вести переписку с налогоплательщиками, подавшими заявление о желании получать документы через электронный кабинет.

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