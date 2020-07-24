Граждан Украины могут оштрафовать на крупную сумму, даже если они не получили уведомление

Как сообщает Politeka.net, до 1 июля налоговая служба должна была выслать всем украинцам уведомление-решение об уплате налога на недвижимость за 2019 год. Его уплачивают владельцы жилой недвижимости, если площадь квартиры превышает превышает лимит в 120 квадратных метров, а для дома - 60 квадратов.

Документ отправляют по месту регистрации - налоговому адресу физического лица. Однако люди, живущие не по месту регистрации, рискуют пропустить установленный законом срок оплаты в 60 дней и получить штраф. Чтобы избежать этого, нужно обратиться к сотрудникам налоговой по месту регистрации и получить соответствующее решение.

При просрочке платежа до 30 календарных дней нарушителю придется дополнительно вылатить 10% от суммы долга, а если тянуть еще дольше - то все 20%.

Стоит отметить, что глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев предлагал изменить правила расчета налога на жилье. По словам парламентария, стоимость недвижимости в разных регионах Украины отличается, поэтому нецелесообразно расчитывать сумму, ориентируясь на площадь.

Ранее стало известно, что с 1 августа в Украине начнут действовать новые правила в сфере применения регистраторов расчетных операций (РРО). Так увеличатся штрафы за неприменение РРО или применение с нарушением требований.

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