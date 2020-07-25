Стало известно, сколько украинцам придется заплатить налогов в бюджет за свою недвижимость

Об этом пишет Обозреватель.

В Украине размер налога на недвижимость составляет до 1,5% минималки за каждый квадратный метр сверх нормы.

В текущем году нужно заплатить за 2019 год и размер минималки для расчета процента также учитывается за прошлый год. Тогда украинцы получали не меньше 4173 грн, значит, платить нужно до 62,5 грн за каждый "лишний" квадрат.

Например, если у человека есть квартира на 100 квадратов, то ему придется заплатить за лишние "40" квадратных метров - около 2500 гривен.

Но больше заплатят украинцы при условии, если они сдают свою недвижимость в аренду.

"Чаще всего квартиры сдаются без уведомления налоговых органов. Особенно в сегменте бюджетного жилья. Налоговый кодекс так прописан, что льготы на жилье, с которого получаете прибыль, не предоставляются. Например, если у вас квартира 40 квадратных метров и доля в другой квартире на 20 квадратов, то платить налог не нужно. Но если первые 40 квадратов вы сдаете, то придется заплатить за все 40 квадратов", – предупредил эксперт Максим Бабуряк.

С момента получения квитанции у гражданина есть 60 дней на оплату.

При этом, если опоздать на 30 дней, то помимо самого налога придется отдать и 10% штрафа, при задержке больше, чем на месяц, штраф составит уже 20%. Поэтому владельцам больших квартир или домов важно самостоятельно обратиться в местное отделение налоговой службы, если они не получили квитанцию-уведомление, ведь она могла потеряться.

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