Відомий астролог, який раніше передбачив президентство Володимира Зеленського, попередив про загрозу різкого дефолта

За словами Влада Росса, призначення новим головою Національного банку України Кирила Шевченка було вкрай невдалим кадровим рішенням. Але, коли влада і українці це зрозуміють, буде вже пізно – шкоди економіці країни буде завдано колосальний, передає «Главред».

Астролог прогнозує, що як наслідок дій нового глави НБУ гривня може серйозно обвалитися.

"Меркурій у поєднанні з Чорним Місяцем у знаку Скорпіона каже про те, що Шевченко, як Кирієнко в Росії, при якому стався обвал рубля і дефолт. Велика ймовірність, що ця людина знищить гривню і зруйнує українську економіку до невпізнання. Незважаючи на те, що Шевченко обіцяв не знецінювати гривню більше, ніж до 30 гривень за долар, він не може втриматися, а, значить, гривня може обвалитися і до 35, і до 40. Тільки тоді всі усвідомлюють, що його даремно призначили на цю посаду", – прогнозує Влад Росс.

Астролог застеріг, що Шевченко "підіграє своїм – людям зі свого кола спілкування". Більше того, його гороскоп каже, що "шахрай у влади".

"Цей чоловік – абсолютне зло для української гривні та української економіки. Він потайливий, собі на умі, руйнівник. В його гороскопі Місяць у Близнюках і в поєднанні з Сатурном, а цей показник завжди буває в гороскопі шахраїв, які щось мутять з облігаціями і намагаються поквапитися, аби чимось поживитися", – зазначив Росс.

Проте, Кирило Шевченко, згідно з прогнозом астролога недовго затримається на посаді.

"Це халіф на годину. Сім років він точно не буде керувати НБУ, а точніше – він і двох років не протримається на цій посаді", – уточнив Росс.

Нагадаємо, 16 липня з подачі Володимира Зеленського Верховна Рада призначила головою Національного банку України, керівника державного Укргазбанку Кирила Шевченка. Він замінив Якова Смолія на посади банківського регулятора.

Зазначимо, згідно з даними НБУ, долар 2 серпня трохи впаде: торги почнуться з -0,0115 гривень. Передбачається, що падіння продовжиться.

Євро після вихідних навпаки, візьме курс на різке подорожчання. Торги почнуться з +0,2342 гривень.

Курс валют в Україні 3 серпня встановлено на такому рівні:

Долар — 27,6798 гривні;

Євро — 32,7812 гривні.

Нагадаємо, що долар різко пішов вгору, найгірші прогнози починають збуватися: "після заяви Зеленського...".

Як повідомляла Politeka, долар раптово завмер, НБУ дав новий жорсткий прогноз по євро: що буде з курсом валют.

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