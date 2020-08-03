Известный астролог, который ранее предсказал президентство Владимира Зеленского, предупредил об угрозе резкого дефолта

По словам Влада Росса, назначение новым главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко было крайне неудачным кадровым решением. Но, когда власть и украинцы это поймут, будет уже поздно – вред экономике страны будет нанесен колоссальный, передает «Главред».

Астролог прогнозирует, что как следствие действий нового главы НБУ гривна может серьезно обвалиться.

"Меркурий в соединении с Черной Луной в знаке Скорпиона говорит о том, что Шевченко будет, как Кириенко в России, при котором произошел обвал рубля и дефолт. Велика вероятность, что этот человек уничтожит гривну и разрушит украинскую экономику до неузнаваемости. Несмотря на то, что Шевченко обещал не обесценивать гривну больше, чем до 30 гривен за доллар, он может не удержаться, а, значит, гривна может обрушиться и до 35, и до 40. Только тогда все осознают, что его зря назначили на эту должность", – прогнозирует Влад Росс.

Астролог предостерег, что Шевченко будет "подыгрывает своим – людям из своего круга общения". Болеее того, его гороскоп говорит, что "мошенник у власти".

"Этот человек – абсолютное зло для украинской гривны и украинской экономики. Он скрытный, себе на уме, разрушитель. В его гороскопе Луна в Близнецах и в соединении с Сатурном, а этот показатель всегда бывает в гороскопе мошенников, которые что-то мутят с облигациями и пытаются подсуетиться, чтобы чем-то поживиться", – отметил Росс.

Однако, Кирилл Шевченко, согласно прогнозу астролога недолго задержится на должности.

"Это халиф на час. Семь лет он точно не будет управлять НБУ, а точнее – он и двух лет не продержится на этой должности", – уточнил Росс.

Напомним, 16 июля с подачи Владимира Зеленского Верховная Рада назначила главой Национального банка Украины, руководителя государственного Укргазбанка Кирилла Шевченко. Он заменил Якова Смолия на должности банковского регулятора.

Отметим, согласно данным НБУ, доллар 2 августа немного упадет: торги начнутся с -0,0115 гривен. Предполагается, что падение продолжится.

Евро после выходных наоборот, возьмет курс на резкое подорожание. Торги начнутся с +0,2342 гривен.

Курс валют в Украине 3 августа установлен на таком уровне:

Доллар — 27,6798 гривны;

Евро — 32,7812 гривны.

Напомним, что доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться: "после заявления Зеленского...".

Как сообщала Politeka, доллар внезапно замер, НБУ дал новый жесткий прогноз по евро: что будет с курсом валют.

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