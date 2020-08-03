Курс валют в Украине 3 августа изменится до неузнаваемости, гривну ждут трудные времена

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные национального регулятора.

К примеру, доллар сегодня немного упадет: торги начнутся с -0,0115 гривен. Предполагается, что падение продолжится.

Евро после выходных наоборот, возьмет курс на резкое подорожание. Торги начнутся с +0,2342 гривен.

Курс валют в Украине 3 августа:

Доллар — 27,6798 гривны;

Евро — 32,7812 гривны.

А вот российский рубль продолжит пикировать: десять банкнот можно будет купить за 3,7581 гривны.

До этого мы приводили прогноз курса валют от экспертов на ближайшее время.

По их словам, влияние курса валют на цены в магазинах связано с тем, что Украина имеет открытую экономику, а доллар прямо связан с процессами инфляции.

Поэтому, если курс валют будет расти, то вверх поползут и цены на импортные товары. И наоборот.

К примеру, эксперт Дмитрий Сологуб уверен, что несмотря на наличие связи между инфляцией и курсом валют, влияние первой в последние годы заметно уменьшается.

В то же время утверждается, что скачок курса валют до 30 спровоцирует настоящую цепочку подорожания цен на различные группы продуктов.

Напомним, что доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться: "после заявления Зеленского...".

Как сообщала Politeka, доллар внезапно замер, НБУ дал новый жесткий прогноз по евро: что будет с курсом валют.

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