Курс валют в Украине 3 августа изменится до неузнаваемости, гривну ждут трудные времена
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные национального регулятора.
К примеру, доллар сегодня немного упадет: торги начнутся с -0,0115 гривен. Предполагается, что падение продолжится.
Евро после выходных наоборот, возьмет курс на резкое подорожание. Торги начнутся с +0,2342 гривен.
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Курс валют в Украине 3 августа:
Доллар — 27,6798 гривны;
Евро — 32,7812 гривны.
А вот российский рубль продолжит пикировать: десять банкнот можно будет купить за 3,7581 гривны.
До этого мы приводили прогноз курса валют от экспертов на ближайшее время.
По их словам, влияние курса валют на цены в магазинах связано с тем, что Украина имеет открытую экономику, а доллар прямо связан с процессами инфляции.
Поэтому, если курс валют будет расти, то вверх поползут и цены на импортные товары. И наоборот.
К примеру, эксперт Дмитрий Сологуб уверен, что несмотря на наличие связи между инфляцией и курсом валют, влияние первой в последние годы заметно уменьшается.
В то же время утверждается, что скачок курса валют до 30 спровоцирует настоящую цепочку подорожания цен на различные группы продуктов.
Напомним, что доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться: "после заявления Зеленского...".
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