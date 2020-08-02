Легендарна українська виконавиця Оля Полякова блиснула неймовірною красою в ході імпровізованої фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Дівчата! Марафон працює! У мене мінус 4. У вас може бути до 16 кг! Давайте усі сюди», — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на фотографії Полякова позує в тісному купальнику перед дзеркалом, демонструючи ідеальне тіло в пікантному вбранні. При цьому співачка не соромиться показувати свої розкішні вигини з різних ракурсів, ефектно заглядаючи в кадр.

Однак шанувальники Полякової спостерігали за кумиром мовчки, оскільки кадрами з розкішною фігурою Полякова вирішила поділитися в Сторіс.

До цього ми повідомляли, що українська співачка Оля Полякова приголомшила шанувальників пристрасним танцем, який виконала на камеру.

Так, на знімках красуня позує в капелюсі, окулярах і одному купальнику, ефектно танцюючи під музику. З-за цього в кадр потрапив розкішний бюст знаменитості. Сама співачка нічого не говорила, а лише рухалася в такт.

А на інших кадрах Полякова позує вже в іншому вбранні, розповідаючи про свої з дочкою кулінарні досягнення.

Нагадаємо, що Полякова без краплі сорому задерла мініспідницю і показала, чим зводить з розуму чоловіків: «Тигриця вінницька».

Як повідомляла Politeka, Полякова і Кароль помірялись "м'ячиками" в декольте, гарячі кадри: "Тут і дурневі зрозуміло...".

Також Politeka писала, що біда трапилася з Олею Поляковою прямо на сцені, терміново прибули медики: всі подробиці.