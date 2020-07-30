Популярная украинская исполнительница Оля Полякова огорошила поклонников страстным танцем, который исполнила на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на снимках красотка позирует в шляпе, очках и одном купальнике, эффектно танцуя под музыку. Из-за этого в кадр попал роскошный бюст знаменитости. Сама певица ничего не говорила, а лишь двигалась в такт.

А на других кадрах Полякова позирует уже в другом наряде, рассказывая о своих с дочерью кулинарных достижениях.

«Только что мы сготовили офигенские бургеры. Но мы их уже съели, поэтому можем показать только счастливые улыбки», — отметила она.

Обратим внимание, что поклонники знаменитости не могли ответить кумиру или сказать что-либо, ведь кадрами она поделилась в Сторис.

Как сообщалось ранее, украинская певица Оля Полякова впечатлила фигурой в купальнике

Красотка стояла у себя во дворе на зеленой травке. Из одежды на ней был лишь миниатюрный купальник, который подчеркнул самые сладкие места певицы. Она встала на носочки, чтобы фигура казалась еще стройнее.

Напомним, что Полякова без капли стыда задрала мини-юбку и показала, чем сводит с ума мужчин: «Тигрица винницкая».

Как сообщала Politeka, Полякова и Кароль померились "мячиками" в декольте, горячие кадры: "Тут и дураку понятно...".

Также Politeka писала, что беда случилась с Олей Поляковой прямо на сцене, срочно прибыли медики: все подробности.