Відома актриса Христина Асмус показала себе і розповіла про зйомки

На фото красуня була в картатому піджаку. Волосся Христина зібрала в хвіст, а сама спокусливо вигнулась у дзеркала. Зірка доповнила образ скромним макіяжем, а сама дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я тут, все норм. Не втрачайте. Кожен день зйомки в кіно

Ви як? Че нового?", - написала Асмус під фотографією.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"А ми купили дачу! Діти задоволені, я щаслива!", "Кріс, можна зробити триб'ют на це фото?", "Що за кіно? А у мене нового - вивчаю травички, нутрициологию, спеції і смачно готую", "нічого, все по старому, в Латвію повернулася спека і прогнозують другу хвилю, сподіваюся встигнемо в Амстердам злітати на початку вересня))", "Яке кіно?) Хоч який жанр", "Здрастуйте. А я сьогодні весь день відпочиваю, адже сьогодні не можна працювати", "Нічого!! Все погано".

Раніше ми повідомляли, що популярна актриса Христина Асмус після новини про розлучення з Гаріком Харламовим здивувала фото, на якому позувала "без штанів".

Під фото, на якому Христина позувала на столі в одному бежевому боді, користувачі мережі залишили кілька сотень різних коментарів.

Нагадаємо, Асмус показала, як розважається ночами у ванній

А ще Politeka писала, що Асмус в чорному екстра-міні показала, як запалює без Харламова

Також Politeka повідомляла, що розпалена Асмус показала витівки під душем



