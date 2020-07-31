Популярная актриса Кристина Асмус после новости о разводе с Гариком Харламовым продолжает интриговать своими стильными фото

Стройная актриса очень часто попадает под волны критики и возмущений пользователей сети из-за своего внешнего вида или смелых фото, которыми делится в Инстаграм. При этом, Кристина на негатив в свой адрес не реагирует и каких-либо комментариев касательно своей жизни не дает.

Домашнее фото знаменитости, на котором она позирует в белом банном халате, сидя на бортике ванной и отвернув голову в сторону, сразу привлекло внимание поклонников. После того, как артистка объявила о своем разводе с Гариком Харламовым такие фото начали все чаще появляться на фант страницах, посвященным Кристине.

«Хочу в горячую ванную и поспать хотя бы 4 часа ))», - пишет Кристина под новым постом.

Вот что ответили пользователи Инстаграм, массово вспомнив эпизод из фильма «Текст», за который высмеивают Кристину:

«После такой сценки то неудевительно», «Симпотяга», «Ждем Текст 2)))))», «Шикарная👍», «Хочу в ванну😂», «Жди ша приду», «Тоже ещё русалка.... никакая ,,,смотреть тошно....», «На спи кто тебе мешает?», «Кристина, сон очень важен для женского здоровья, уделяйте ему как минимум 6 часов🤗», «Очаровательная сказочная принцесса очень милое и красивое фото», «Эпизод про снятый на телефонную камеру - просто🔥🔥🔥🔥🔥🔥».

Не секрет, что Кристина очень много работает над собой и никогда не дает себе расслабиться. Девкшка рассказывает под постами в ИНстаграм, как следит за кожей, как питается и отдыхает. При этом фото, где Кристина позирует в белье, всегда самые популярные.

Одно из таких фото, на котором Асмус позировала в белом кружевном белье, получило больше тысячи комментариев среди фанатов, впрочем, не все из них были доброжелательны:

«Классненько развратненько», «Супер», «повезет же кому-то🤦🏻‍♂️», «А ты любишь», «🔥🔥🔥🔥Повезло же толстому))))», «@asmuskristina войдёшь в Историю за самые крутые хэштеги 👌💪», «Пазор чо паказвает укаво нет 👎👎👎🤑🤑🤑», », - написали поклонники.

Благодаря различным диетам, звезда питается крайне разнообразно. Обедает актриса всегда без хлеба, несколько лет назад она исключила из своего рациона и хлеб и мучные изделия. Похоже, ее секреты красоты очень интересуют фанатов, ведь под каждым жарким фото девушки можно найти сотни комментариев с просьбами рассказать о ее режиме дня.

Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».

Как сообщала Politeka, Асмус застукали с красавчиком и кучей подарков после расставания с Харламовым.

Также Politeka писала, что Асмус после расставания с Харламовым раскрыла, как развлекается с коллегами в курилке.