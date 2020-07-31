Популярная актриса Кристина Асмус после новости о разводе с Гариком Харламовым продолжает интриговать своими стильными фото
«Хочу в горячую ванную и поспать хотя бы 4 часа ))», - пишет Кристина под новым постом.
Вот что ответили пользователи Инстаграм, массово вспомнив эпизод из фильма «Текст», за который высмеивают Кристину:
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«После такой сценки то неудевительно», «Симпотяга», «Ждем Текст 2)))))», «Шикарная👍», «Хочу в ванну😂», «Жди ша приду», «Тоже ещё русалка.... никакая ,,,смотреть тошно....», «На спи кто тебе мешает?», «Кристина, сон очень важен для женского здоровья, уделяйте ему как минимум 6 часов🤗», «Очаровательная сказочная принцесса очень милое и красивое фото», «Эпизод про снятый на телефонную камеру - просто🔥🔥🔥🔥🔥🔥».
Не секрет, что Кристина очень много работает над собой и никогда не дает себе расслабиться. Девкшка рассказывает под постами в ИНстаграм, как следит за кожей, как питается и отдыхает. При этом фото, где Кристина позирует в белье, всегда самые популярные.
Одно из таких фото, на котором Асмус позировала в белом кружевном белье, получило больше тысячи комментариев среди фанатов, впрочем, не все из них были доброжелательны:
«Классненько развратненько», «Супер», «повезет же кому-то🤦🏻♂️», «А ты любишь», «🔥🔥🔥🔥Повезло же толстому))))», «@asmuskristina войдёшь в Историю за самые крутые хэштеги 👌💪», «Пазор чо паказвает укаво нет 👎👎👎🤑🤑🤑», », - написали поклонники.
Благодаря различным диетам, звезда питается крайне разнообразно. Обедает актриса всегда без хлеба, несколько лет назад она исключила из своего рациона и хлеб и мучные изделия. Похоже, ее секреты красоты очень интересуют фанатов, ведь под каждым жарким фото девушки можно найти сотни комментариев с просьбами рассказать о ее режиме дня.
Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».
Как сообщала Politeka, Асмус застукали с красавчиком и кучей подарков после расставания с Харламовым.
Также Politeka писала, что Асмус после расставания с Харламовым раскрыла, как развлекается с коллегами в курилке.