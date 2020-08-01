Популярная актриса Кристина Асмус после новости о разводе с Гариком Харламовым взбудоражила жарким кадром без одежды

Как известно, Кристина давно страдает от нападок недоброжелателей. Однако, сама она на них не реагирует и спокойно продолжает публиковать жаркие фото без одежды, принимать участие в провокационных съемках и игнорировать вопросы о разводе.

После того, как актриса снялась в довольно неоднозначной сцене для взрослых в фильме «Текс» с имитацией полового акта, девушку массово травят в сети, поэтому под новым постом пользователи Инстаграм разошлись не на шутку.

Так, актриса опубликовала у себя вна странице черно-белое фото, на котором она стоит под душем без одежды. Она была развернута спиной, а по коже и волосам стекала вода. Кристина Асмус этот пост никак не подписала, просто поставила много хештегов, высмеивающих недоброжелателей.

«Очень красиво», «Да ладно, уже все видели, че руки держишь», «Хэштеги пушка👍😹💕», «Отмывание после Янковского)», «А тут вас хлором поливают? На лицо просто попадает 🤣», «Это фото действительно красивое и интересное», «Богиня красоты🔥», «"Что делает вторая рука"😂😂😂»,», «Хороша чертовка!!!! Так держать!!😁 А вот душик фиговый, стены мыть замаешься!!!», «Очень необычно красиво и по своему необычно здорово молодчинка».

Стройная актриса очень часто попадает под волны критики и возмущений пользователей сети из-за своего внешнего вида или смелых фото, которыми делится в Инстаграм. При этом, Кристина на негатив в свой адрес не реагирует и каких-либо комментариев касательно своей жизни не дает.

Домашнее фото знаменитости, на котором она позирует в белом банном халате, сидя на бортике ванной и отвернув голову в сторону, сразу привлекло внимание поклонников. После того, как артистка объявила о своем разводе с Гариком Харламовым такие фото начали все чаще появляться на фант страницах, посвященным Кристине.

«Хочу в горячую ванную и поспать хотя бы 4 часа ))», - пишет Кристина под новым постом.

Вот что ответили пользователи Инстаграм, массово вспомнив эпизод из фильма «Текст», за который высмеивают Кристину:

«После такой сценки то неудевительно», «Симпотяга», «Ждем Текст 2)))))», «Шикарная👍», «Хочу в ванну😂», «Жди ша приду», «Тоже ещё русалка.... никакая ,,,смотреть тошно....», «На спи кто тебе мешает?», «Кристина, сон очень важен для женского здоровья, уделяйте ему как минимум 6 часов🤗», «Очаровательная сказочная принцесса очень милое и красивое фото», «Эпизод про снятый на телефонную камеру - просто🔥🔥🔥🔥🔥🔥».

Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».

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