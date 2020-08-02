Известная актриса Кристина Асмус показала себя и рассказала о съемках

На фото красотка была в клетчатом пиджаке. Волосы Кристина собрала в хвост, а сама соблазнительно выгнулась у зеркала. Звезда дополнила образ скромным макияжем, а сама смотрела в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я тут, все норм. Не теряйте. Каждый день съёмки в кино

Вы как? Че нового?", - написала Асмус под фотографией.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"А мы купили дачу! Дети довольны, я счастлива!", "Крис, можно сделать трибьют на это фото?", "Что за кино? А у меня нового - изучаю травки, нутрициологию, специи и вкусно готовлю", "ничего, все по старому, в Латвию вернулась жара и прогнозируют вторую волну, надеюсь успеем в Амстердам слетать в начале сентября))", "Какое кино?) Хоть жанр какой", "Здравствуйте. А я сегодня весь день отдыхаю, ведь сегодня нельзя работать", "Ничего!! Всё плохо".

Ранее мы сообщали, что популярная актриса Кристина Асмус после новости о разводе с Гариком Харламовым удивила фото, на котором позировала "без штанов".

Под фото, на котором Кристина позировала на столе в одном бежевом боди, пользователи сети оставили несколько сотен разных комментариев.

Напомним, Асмус показала, как развлекается по ночам в ванной

А еще Politeka писала, что Асмус в черном экстра-мини показала, как зажигает без Харламова

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