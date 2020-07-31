Популярная российская актриса Кристина Асмус попала под шквал критики после съемок в фильме «Текст»

Как передает Politeka.net, при этом мало кто в момент травли актрисы вспомнил, что это далеко не первая роль Кристины, где ей пришлось сниматься обнаженной. Так, еще до отношений с Гариком Харламовым актриса решилась на съемку для мужского журнала Maxim. В далеком 2010 году девушка позировала полностью обнаженной, прикрыв рукой свои прелести. Асмус представили в роли женщины с другой планеты. Выглядела красотка восхитительно.

В 2015 году Кристина сыграла роль Гали Четвертак в военном фильме «А зори здесь тихие». В фильме был эпизод, когда девушки моются в бане. Все они были полностью обнажены. Стоит отметить, что эти кадры получились намного откровеннее, чем сцена из фильма «Текст», которая вызвала такой резонанс. Асмус была полностью голой, а кадры в фильме менялись не так быстро, как в «Тексте».

В фильме «Текст», который, как до сих пор считают многие поклонники, и послужил поводом для развода с комиком Гариком Харламовым, есть интимная сцена, в которой Кристина тоже полностью голая. Но видно в этой сцене мало что.

Кстати, у себя в Инстаграм звезда иногда радует поклонников откровенными кадрами.

Напомним, что бесстыжая Асмус разделась до пояса, показав, что потерял Харламов: топ горячих образов актрисы.

А еще Politeka писала, что Асмус показала, как развлекается по ночам в ванной: "Ждем Текст 2".

Также Politeka сообщала, что Асмус в черном экстра-мини показала, как зажигает без Харламова: "Эти позы не для тебя".