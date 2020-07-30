Популярная актриса Кристина Асмус после новости о разводе с Гариком Харламовым все больше привлекает внимания к себе

Каждое фото стройной звезды привлекает внимание к себе, ведь артистка любит дурачиться, показывать даже неудачные кадры. Также Кристина часто смеется над собой и ставит вызывающие теги под теми постами в социальной сети Инстаграм, которые могут получить далеко не лестные отзывы.

Например, под серией кадров Асмус, позирующей в черном мини-платье, поклонники написали множество неоднозначных слов. Стройная девушка выставила не только ножки напоказ, но еще и по-детски покривлялась перед объективом:

«Инстацаца дрица ца 😈 Я знаю, что вы за вторую фотку, поэтому даже спрашивать не буду 🤪», - написала Кристина.

Вот что ответили поклонники:

«Такие фото делают когда рост не человеческий, ниже плинтуса, чтоб заметной быть», «Бальзам на душу для футфетишистов)», «Не очень удачное фото...Большая нога получается...», «Не удачная фото особенно 2 ужассс», «Блин когда в России будут фильмы ужасов», «женился бы», «Блин как похоже ужасов», «ООО наконец то маску сняла», «Тощщщая как смерть.....эти позы не по тебе😏», «На этой фотке в натуре комплексы. Почему не перестать кому то что то доказывать??? И просто не быть достойной женщиной».

Не секрет, что Кристина очень много работает над собой и никогда не дает себе расслабиться. Девкшка рассказывает под постами в ИНстаграм, как следит за кожей, как питается и отдыхает. При этом фото, где Кристина позирует в белье, всегда самые популярные.

Одно из таких фото, на котором Асмус позировала в белом кружевном белье, получило больше тысячи комментариев среди фанатов, впрочем, не все из них были доброжелательны:

«Классненько развратненько», «Супер», «повезет же кому-то🤦🏻‍♂️», «А ты любишь», «🔥🔥🔥🔥Повезло же толстому))))», «@asmuskristina войдёшь в Историю за самые крутые хэштеги 👌💪», «Пазор чо паказвает укаво нет 👎👎👎🤑🤑🤑», », - написали поклонники.

Благодаря различным диетам, звезда питается крайне разнообразно. Обедает актриса всегда без хлеба, несколько лет назад она исключила из своего рациона и хлеб и мучные изделия. Похоже, ее секреты красоты очень интересуют фанатов, ведь под каждым жарким фото девушки можно найти сотни комментариев с просьбами рассказать о ее режиме дня.

Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».

Как сообщала Politeka, Асмус застукали с красавчиком и кучей подарков после расставания с Харламовым.

Также Politeka писала, что Асмус после расставания с Харламовым раскрыла, как развлекается с коллегами в курилке.