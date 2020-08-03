Відома українська співачка Аліна Гросу показала себе і розповіла про ставлення до ліжка
На фото красуня була в топі і без штанів. Гросу сиділа на ліжку і показувала свої ніжки. Образ Аліна доповнила браслетами на руці, а волосся вирішила залишити розпущеним. Співачка посміхалася і показувала знак "миру" пальцями. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Це не спальня, це ігрова
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Це не ліжко, це сценічний майданчик
Ми не відпочиваємо, ми працюємо
Це не синці, це виробничі травми", - написала Гросу.
Фанати поставили більше п'яти тисяч лайків і написали коментарі:
"Отмазалася", "Це не ліжко, це ми працюємо,це не ліжко, це ми працюємо", "Коли буде твій концерт в Києві?", "Лялечка прямо", "Ось така зачіска тобі дуже йде. Дуже красива", "Аліна, як завжди красуня", "Дивилася недавно серіал з вашою участю, "випробування", чудова роль, ви так правдоподібно зіграли!!!".
Повідомлялося, що відома співачка Аліна Гросу показала ніжний образ, позуючи в сукні "з випускного".
Цього разу Аліна вирішила поділитися ніжним образом, який приміряла під час зйомок нового кіно. Аліна прдестала, як вона зазначає, просто плаття з "випускного". Дівчина захопила чином принцеси Аврори.
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