Відома українська співачка Аліна Гросу показала себе і розповіла про ставлення до ліжка

На фото красуня була в топі і без штанів. Гросу сиділа на ліжку і показувала свої ніжки. Образ Аліна доповнила браслетами на руці, а волосся вирішила залишити розпущеним. Співачка посміхалася і показувала знак "миру" пальцями. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це не спальня, це ігрова

Це не ліжко, це сценічний майданчик

Ми не відпочиваємо, ми працюємо

Це не синці, це виробничі травми", - написала Гросу.

Фанати поставили більше п'яти тисяч лайків і написали коментарі:

"Отмазалася", "Це не ліжко, це ми працюємо,це не ліжко, це ми працюємо", "Коли буде твій концерт в Києві?", "Лялечка прямо", "Ось така зачіска тобі дуже йде. Дуже красива", "Аліна, як завжди красуня", "Дивилася недавно серіал з вашою участю, "випробування", чудова роль, ви так правдоподібно зіграли!!!".

Повідомлялося, що відома співачка Аліна Гросу показала ніжний образ, позуючи в сукні "з випускного".

Цього разу Аліна вирішила поділитися ніжним образом, який приміряла під час зйомок нового кіно. Аліна прдестала, як вона зазначає, просто плаття з "випускного". Дівчина захопила чином принцеси Аврори.

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