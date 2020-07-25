25-летняя украинская певица Алина Гросу снялась в российском сериале и кадрами со съемок поделилась в сети

Как передает Politeka.net, на своей странице в Іnstagram Гросу разместила ряд фотографий со съёмочного процесса.

По словам Алины, сериал "Испытание - Тайная любовь" - это один из ее самых любимых и ярких проектов, где работа с командой и на площадке были для нее в удовольствие.

«А самое главное, подарили бесценный опыт!!! И научили плакать в кадре самой (без помощи капель) за секунду 🙈😂😂😂 Я безумно счастлива и благодарна, что смогла стать частью этой невероятной истории.», - рассказала артистка.

Комментарии под снимками оказались в основном положительными. Многие поклонники стали интересоваться, будет ли продолжение у этого сериала и когда.

«Я смотрела😍 вы самая лучшая актриса💗💗», «Будет продолжение??? Если реально да , то я умру от радости 😁», «Я смотрела, с семьёй. Нам очень понравилось, Алина! Вы огромная молодец», - пишут люди.

Ранее мы сообщали, Гросу поделилась в Инстаграм фото с младшим братиком Мишей, которого часто называют ее "сыном". Малышу через месяц исполнится три года.

"Это ж во сколько вы его родили?😱" - "так, ну во первых, это мой брат))) во вторых ему всего 2 года, три будет через месяц))) просто рослый и взрослый уже))) родила бы в 22, если что😂 но спасибо родителям, что сами подарили 🥰" , - в очередной раз Алине пришлось объяснять ситуацию.

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