"Боже, сколько у тебя этих купальников?"

25-летняя украинская певица Алина Гросу завоевала внимание публики сочными снимками в бикини

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала в беседке на пляже.

Так, Алина продемонстрировала аппетитные формы в зеленом бикини. Для пущего эффекта красотка расположилась на диванчике в томной позе, забравшись прямо с ногами. На одном из кадров Гросу обезоружила голливудской улыбкой, а на другом - вызывающе взглянула в камеру.

"юхуууу жаришка продолжается... И не могу сдержаться... Вчера я услышала самые приятные слова в своей жизни😊 ❤️", - сообщила в подписи певица, добавив строчки из стихотворения.

"Любовью окружил бездумной...

А я растаяла навек💧

С тобою буду я безумной🤪🤪🤪

Но ты такой же человек🙈❤️"

Пользователи, которые давно следят за жизнью звезды в соцсетях, уже успели насчитать как минимум шесть купальников у Алины за время ее последнего отдыха. Комментирующие с удивлением спрашивают у нее, сколько комплектов она с собой взяла?

️"Взаимная Любовь — самое Прекрасное, что может быть в Жизни!"

"Боже, сколько у тебя этих купальников?) 🔥"

"Фигура конечно😉👌"

"Идеально красивая!!!"

"Вы самая лучшая. Очень красивая 😊"

"Сколько купальников с собой взяла?)"

Ранее мы сообщали, Гросу поделилась в Инстаграм фото с младшим братиком Мишей, которого часто называют ее "сыном". Малышу через месяц исполнится три года.

"Это ж во сколько вы его родили?😱" - "так, ну во первых, это мой брат))) во вторых ему всего 2 года, три будет через месяц))) просто рослый и взрослый уже))) родила бы в 22, если что😂 но спасибо родителям, что сами подарили 🥰" , - в очередной раз Алине пришлось объяснять ситуацию.

Напомним, мокрая Гросу устроила развлечения на море и посветила прелестями

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