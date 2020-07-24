25-летняя украинская певица Алина Гросу завоевала внимание публики сочными снимками в бикини
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала в беседке на пляже.
Так, Алина продемонстрировала аппетитные формы в зеленом бикини. Для пущего эффекта красотка расположилась на диванчике в томной позе, забравшись прямо с ногами. На одном из кадров Гросу обезоружила голливудской улыбкой, а на другом - вызывающе взглянула в камеру.
"юхуууу жаришка продолжается... И не могу сдержаться... Вчера я услышала самые приятные слова в своей жизни😊 ❤️", - сообщила в подписи певица, добавив строчки из стихотворения.
"Любовью окружил бездумной...
А я растаяла навек💧
С тобою буду я безумной🤪🤪🤪
Но ты такой же человек🙈❤️"
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Пользователи, которые давно следят за жизнью звезды в соцсетях, уже успели насчитать как минимум шесть купальников у Алины за время ее последнего отдыха. Комментирующие с удивлением спрашивают у нее, сколько комплектов она с собой взяла?
️"Взаимная Любовь — самое Прекрасное, что может быть в Жизни!"
"Боже, сколько у тебя этих купальников?) 🔥"
"Фигура конечно😉👌"
"Идеально красивая!!!"
"Вы самая лучшая. Очень красивая 😊"
"Сколько купальников с собой взяла?)"
Ранее мы сообщали, Гросу поделилась в Инстаграм фото с младшим братиком Мишей, которого часто называют ее "сыном". Малышу через месяц исполнится три года.
"Это ж во сколько вы его родили?😱" - "так, ну во первых, это мой брат))) во вторых ему всего 2 года, три будет через месяц))) просто рослый и взрослый уже))) родила бы в 22, если что😂 но спасибо родителям, что сами подарили 🥰" , - в очередной раз Алине пришлось объяснять ситуацию.
Напомним, мокрая Гросу устроила развлечения на море и посветила прелестями
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