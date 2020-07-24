Известная певица Алина Гросу показала нежное фото с цветами в благодарность мужу

Как известно, Алина любит менять образы, делиться на своей странице в Инстаграм самыми разными полезными рецептами, показывать вкусности, но практически никогда не говорит о муже. На фото со звездой мужчина также не появляется. После свадьбы Алина прекратила публиковать совместные фото, чем вызвала у фанатов волну недовольства, сообщает Politeka.

При этом несколько часов назад счастливая певица показала милый кадр, в котором она нежно улыбается и держит в руках огромных размеров букет. По словам самой Алины, это от мужа. В честь этого она даже посвятила ему небольшой стих:

«❤️❤️❤️

Нас не разделят расстоянья,

Ничто, нигде и никогда!!!

Так любишь ты - до «без сознанья»...

Так я люблю, чтоб навсегда❤️

Душа моя, лишь ты умеешь

Любить так сказочно и страстно,

За сотни миль меня согреешь

И я пойму, что жизнь прекрасна!

❤️❤️❤️

Спасибо, любимый мой🥰🥰🥰

#стихиалинкиблондинки», - написала Алина.

Вот что ответили фанаты: «Куколка🤩», «Какая красота😍», «Ты прекрасна, обожаю тебя Алина😽🔥🔥🔥🔥», «Какая красота😘💖💖💖», «Красотка🍬», «Вау, какие красивые цветы», «Наконец-то что-то о муже», «Такие страсти))».

Также на похожих новых кадрах Алина показала, как веселится перед объективом в милом образе школьцы и как проказничает на камеру с небольшим леденцом в руках. При этом озорливости образу звезды придает прическа - детские высокие хвостики по бокам и смена цвета волос - нежно фиолетовый с синим оттенки смотрелись на светлых локонах Гросу довольно гармонично.

«Сколько бы вы мне дали лет, если бы не знали мой настоящий̆ возраст?🤪🙄😊 Кому в душе тоже не больше 17?)))», - написала Алина под новым роликом в Инстаграм.

Как и ожидалось, поклонники тут же отреагировали:

«🤣🤣🤣Алина приветик🌷я видела тебя в глобусе с мамой тебе тогда было лет 5 ты как куколка была малышкой🌷», «Не знаю сколько лет, думаю где-то 20-24😊», «23», «17», «Класно👍 відео супер😄», «Класс💛💛💛💚💚💚», «Тебе будто снова 15😻💥🤗 на этом видео ))», «Алина, ты лучшая😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Лет 20😊».

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