Відома модель Ебі Ретчфорд показала себе на ліжку

На фото Ебі позувала в чорному прозорій білизні, яке показувало всі достоїнства пишних грудей красуні. Волосся модель зібрала у великий вузол, а образ доповнила чорними панчохами вище коліна. Красуня сиділа на ліжку, показуючи всю себе в спокусу. Погляд зірка відвела від камери, але це не завадило фото стати дуже пристрасним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Повернутися до основ", - написала красуня під фото.

Фанати поставили майже 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"Реально ангел!", "Ти така неймовірна", "Шалено красиві", "Все ще великий шанувальник", "Я не сперечаюся, ти симпатична дівчина", "Як ти виглядаєш так добре кожен день", "Гарна картинка у тебе", "Основи краще", "Мила, твоя форма дивовижна. Якими вашими змінами тоді задоволені ви?", "Королева моди і стилю".

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На фото модель позує у вишуканому довгій сукні з пікантним нюансом. Наряд виглядає як найтонша золотиста сітка.

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