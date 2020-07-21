Известная модель Эби Рэтчфорд показала себя, порадовав фанатов

На фото красотка позировала в лифчике из сеточки, а на руках можно заметить спущенную рубашку. Эби показала свой пышный бюст довольно близко перед камерой и можно легко оценить его размер. Волосы красотка оставила распущенными, а сама отвела взгляд от камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Гламурная жизнь", - написала Эби.

Фанаты поставили почти 70 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты такая красивая", "Малышка", "Я люблю все твои фотографии, но эта удивительна", "Самая красивая девушка", "Сочная красотка и сладкая", "Я также пытаюсь жить гламурной жизнью", "Ты действительно выглядишь свободно", "Потрясающе красивая", "Просто слово милашка - это оскорбление для такого невероятного человека, как ты", "Абсолютно красивая", "Невероятная женщина, на которую хочется смотреть".

Ранее мы сообщали, что одна из самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников Эби Рэтчфорд похвасталась соблазнительными изгибами.

Эбигейл Рэтчфорд стала популярной благодаря Instagram. Там на нее обратили внимание именитые модельеры-дизайнеры купальников и белья, которые предложили ей работу. Действительно, трудно пройти мимо такой пышной красоты, которая может заворожить буквально с первого взгляда.

Напомним, Эби Рэтчфорд в чулках и белье выгнулась и показала нереальные размеры

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