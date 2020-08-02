Известная актриса Татьяна Кравченко, звезда "Сватов", показала себя и обратилась к фанатам
В этот раз Татьяна позировала в пальто, шапке и затемненных очках. Образ Кравченко дополнила красным шарфом. Звезда стояла на вокзале и улыбалась в объектив камеры, пока ее снимали. Можно заметить, что актриса позировала в аэропорту или чем-то подобном. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Всем хорошего дня", - написано под фото.
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Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:
"Как же я Вас обожаю.Просто не могу передать словами", "Классно замаскировались - сразу и не узнала свою любимую актрису!", "Спасибо большое и вам удачи", "Я вас обожаю!! Вы супер женщина!!!", "Очень Вас люблю, прекрасная актриса", "Мы семьёй ждём продолжение , дождемся ??", "И вам хорошего вечера", "Моя любимая актриса", "Матерь божья", "Острые козырьки)))".
Сообщалось, что Иван и Валюха Будько из сериала "Сваты" стали любимой парой для тысяч поклонников из разных стран.
На снимках Иван Степанович и Валентина Петровна смотрят друг другу в глаза, передавая целую гамму эмоций. В разных сезонах и ситуациях, но каждый из них просто излучают тепло и заботу к своей второй половинке.
Напомним, счастливая Валюха из «Сватов» поразила появлением с коллегой по сериалу
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