Вчителі і репетитори відверто заважають юним абітурієнтам під час проходження ЗНО

Про це розповів Валерій Бойко, глава Українського центру оцінювання якості освіти.

"Ми щороку спостерігаємо неприємну, а, певною мірою, ганебну ситуацію, коли на ЗНО приходять репетитори і вчителі, і, зрозуміло, що їх рівень підготовки порівняно з вихованцями в рази вище!" - звернув увагу Валерій Бойко. - "Вони потім хваляться: "Я набрав 200 балів з такого-то предмета".

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Про це повідомляє Politeka з посиланням на посаду мера Львова Андрія Садового у Facebook.

«Тільки що стало відомо, що від важкої хвороби помер заступник командира Української добровольчої армії Андрій Гергерт. Смерть знайшла його у важкій боротьбі з раком. Але ми ніколи не забудемо подвигу Героя. Співчуття всім рідним і близьким! Вічна пам'ять захиснику України», — йдеться в повідомленні.

Колишній міністр економіки Тимофій Мілованов попередив, коли чекати стрибка долара

На думку Тимофія Мілованова, курс долара не повинен перестрибнути планку в 30 гривень.

Згідно з його припущенням, американська валюта буде триматися на рівні 27-29 гривень за умовну одиницю до місцевих виборів в Україні, але потім виросте до 30 гривень. В цілому ж курс не буде швидко збільшуватися.

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Так мова йде про монету в десять гривень, яка буде присвячена Повітряних сил ЗСУ.

Так, монета присвячена одному з носіїв бойового потенціалу ЗСУ, одному з найбільш технологічних видів озброєнь. Вони є одним із головних інструментів стримування військової агресії проти України.

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