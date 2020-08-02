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Учителя и репетиторы откровенно мешают юным абитуриентам во время прохождения ВНО

Об этом рассказал Валерий Бойко, глава Украинского центра оценивания качества образования.

"Мы ежегодно наблюдаем неприятную, а в определенной степени, позорную ситуацию, когда на ВНО приходят репетиторы и учителя, и, понятно, что их уровень подготовки по сравнению с воспитанниками в разы выше!" - обратил внимание Валерий Бойко. - "Они потом хвастаются: "Я набрал 200 баллов по такому-то предмету".

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Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост мэра Львова Андрея Садового в Facebook.

«Только что стало известно, что от тяжелой болезни умер заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт. Смерть нашла его в тяжелой борьбе с раком. Но мы никогда не забудем подвига Героя. Соболезнования всем родным и близким! Вечная память защитнику Украины», — говорится в сообщении.

Бывший министр экономики Тимофей Милованов предупредил, когда ждать скачка доллара

По мнению Тимофея Милованова, курс доллара не должен перепрыгнуть планку в 30 гривен.

Согласно его предположению, американская валюта будет держаться на уровне 27-29 гривен за условную единицу до местных выборов в Украине, но потом вырастет до 30 гривен. В целом же курс не будет быстро увеличиваться.

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Так, речь идет о монете в десять гривен, которая будет посвящена Воздушным силам ВСУ.

Так, монета будет посвящена одному из носителей боевого потенциала ВСУ, одному из самых технологических видов вооружений. Они являются одним из главных инструментов сдерживания военной агрессии против Украины.

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