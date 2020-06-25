Чем мы отличаемся от других стран

В Междурнародном валютном фонде назвали две главные причины, из-за чего Украина пострадает в результате кризиса сильнее других стран

По прогнозам МВФ, ВВП Украины упадет почти в два раза больше, чем мировой - на 8,2% против 4,9%. Об этом заявил постоянный представителя МВФ в Украине Йоста Люнгман во время видеоконференции Европейской бизнес-ассоциации, передает "РБК-Украина".

"Есть два фактора, почему украинский ВВП падает больше, чем в других странах. Первый - украинские домохозяйства не имеют значительных денежных запасов, в отличие от других стран. Из-за этого упал и продолжит падать уровень потребления", - сообщил Люнгман, добавив, что второй причиной стала ограниченная фискальная поддержка экономики.

Эксперты предупредили украинцев о продолжающемся росте безработице и бедности. Так, по словам аналитика Владимира Мазуренко, номинальные зарплаты будут сокращаться и поэтому не удастся избежать увеличения количества бедных в стране.

Помимо этого, во время ограничительных мер в Украине количество вакансий уменьшилось в два раза, пандемия попросту уничтожает ранее работавшие компании.

Эксперты подчеркивают, что когда границы полностью откроются - украинцы сразу поедут на заработки. Отечественные работодатели в период кризиса пытаются экономить, снижая зарплаты сотрудникам, но европейские коллеги на такой шаг не пойдут, ведь им нужны сезонные рабочие.

Отметим, уровень бедности в 2020 году может вырасти с 27 до 44%.

Другой эксперт-экономист Юрий Атаманюк высказал предположение, что правительство Дениса Шмыгаля следует скорее отправить в отставку, пока есть "что спасать".

"В стране бюджетные проблемы, бастуют медики, которых не финансируют. Вот например в Киеве на протесты вышли врачи Центра микрохирургии глаза, а также Центра репродуктивной и перинатальной медицины. Это же элита нашей медицины, которые остались без денег, но мы в этот момент строим сетку рабица... С этим делать только одно - надо быстрее менять это правительство", - прокомментировал ситуацию Атаманюк.

Напомним, украинцы рекордно обеднели на карантине, платить за коммуналку нечем: "Денег хватит на две недели"

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