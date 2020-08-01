Вчителі та репетитори відверто заважають юним абітурієнтам під час проходження ЗНО

Про це в інтерв'ю агентству "Укрінформ" розповів Валерій Бойко, глава Українського центру оцінювання якості освіти, передає Politeka.net.

"Ми щорічно спостерігаємо неприємну, а в певній мірі, ганебну ситуацію, коли на ЗНО приходять репетитори і вчителі, і, зрозуміло, що їх рівень підготовки в порівнянні з вихованцями в рази вище!" - звернув увагу Валерій Бойко. - "Вони потім хваляться: "Я набрав 200 балів з такого-то предмету".

Таким чином викладачі "капіталізують" високі бали по ЗНО, намагаючись підвищити свою затребуваність на ринку послуг. За словами в.о директора центру, з боку фахівців неетично безпідставно здавати тести нарівні з випускниками заради більшого прибутку.

До того ж, високі результати вчителів і репетиторів реально шкодять абітурієнтам. Отримавши максимальний результат, педагоги виявляються на вершині рейтингу, ніж знижують шанси інших учасників на вступ вузи.

"Наша шкала рейтингова, і якщо на верхньому щаблі серед 200-бальників виявляються тільки репетитори, від цього страждають діти", - заявив Валерій Бойко. - "Один репетитор набирає максимально можливий бал з максимально можливого і отримує 200 балів. Якби він не прийшов, то десять дітей отримали б 200 балів своїм результатом і мали б значно кращі шанси на вступ до закладів вищої освіти", - пояснив він.

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