Колишній міністр економіки Тимофій Милованов попередив, коли чекати стрибка долара

Він озвучив свій прогноз в в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Politeka.net.

На думку Тимофія Милованова, курс долара не повинен перестрибнути планку в 30 гривень. Згідно з його припущенням, американська валюта буде триматися на рівні 27-29 гривень за умовну одиницю до місцевих виборів в Україні, але потім виросте до 30 гривень. В цілому ж курс не буде швидко збільшуватися.

"Коли президент запитав, чи буде курс по 30 грн / дол., Я сказав, що навіть якщо сильно постаратися, може - 29 ... а на 30 грн / дол. Швидко ми не вийдемо", - заявив колишній міністр.

Як додав Тимофій Милованов, Національний банк намагається всіма силами стримувати зростання курсу іноземних валют і стабілізувати ситуацію на фінансовому ринку. У той же час, у регулятора є істотні труднощі.

"Тобто ми бачимо, що перші кадрові зміни відбуваються не по тих особистостей, які відомі. Наприклад, не Дмитро Сологуб або Катерина Рожкова пишуть заяву про звільнення, а заступник голови правління Холод. Так само змінюється керівництво комунікацій або юристи, тобто непублічні дії ", - зазначив Милованов. "Політика НБУ буде такою, що зараз буде утримуватися долар, і інфляція буде низькою, як мінімум до місцевих виборів".

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