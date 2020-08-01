Колишній міністр економіки Тимофій Милованов попередив, коли чекати стрибка долара

Він озвучив свій прогноз в в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Politeka.net.

На думку Тимофія Милованова, курс долара не повинен перестрибнути планку в 30 гривень. Згідно з його припущенням, американська валюта буде триматися на рівні 27-29 гривень за умовну одиницю до місцевих виборів в Україні, але потім виросте до 30 гривень. В цілому ж курс не буде швидко збільшуватися.

тимофій мілованов

"Коли президент запитав, чи буде курс по 30 грн / дол., Я сказав, що навіть якщо сильно постаратися, може - 29 ... а на 30 грн / дол. Швидко ми не вийдемо", - заявив колишній міністр.

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Як додав Тимофій Милованов, Національний банк намагається всіма силами стримувати зростання курсу іноземних валют і стабілізувати ситуацію на фінансовому ринку. У той же час, у регулятора є істотні труднощі.

курс валют, обмінник, долар

"Тобто ми бачимо, що перші кадрові зміни відбуваються не по тих особистостей, які відомі. Наприклад, не Дмитро Сологуб або Катерина Рожкова пишуть заяву про звільнення, а заступник голови правління Холод. Так само змінюється керівництво комунікацій або юристи, тобто непублічні дії ", - зазначив Милованов. "Політика НБУ буде такою, що зараз буде утримуватися долар, і інфляція буде низькою, як мінімум до місцевих виборів".

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