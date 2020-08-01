Відома турецька модель Гюль Бахарі, яку називають копією Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішними формами в тісному топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня позує в тісному топі, який ледь витримує натиск значних форм, а також крихітній спідниці в колір. Сама знаменитість застигла в пікантній позі на ліжку на тлі міста. Знімки не були підписані, хоча її прихильники сприйняли його на «ура».

«Нічого собі, пантера ти! Чудова», «така красива і чудова», «чорт, ти з біса гарна!», «дуже гаряче», «божественний вигляд», «шикарна леді!», «виглядаєш на всі сто», — пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, турецька модель Гюль Бахарі, яку називають копією Кардаш'ян, приміряла дивовижне плаття.

Свіже фото з'явилося в красуні в Instagram. Дівчина була вбрана у шовкове жовте плаття, яке ледь прикривало її пишну фігуру. Додатково до всього Бахарі трохи задерла сукню, оголивши свої стрункі ніжки. Наряд ідеально сіл по фігурці моделі. Сукня підкреслила неосяжну фігуру моделі, її пишні груди, тонку талію й округлі стегна. Варто відзначити, що в цьому костюмі видно всі переваги східної красуні.

Нагадаємо, що Гюль Бахарі ледве вмістила свій скарб у величезне декольте: "Смачні дыньки".

Як раніше повідомляла Politeka, Гюль Бахарі трохи не розірвала блузу своїми принадами: «Погана дівчинка».

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