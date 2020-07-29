Популярная турецкая модель Гюль Бахари, которую называют копией Кардашьян, примеряла удивительное платье

Как передает Рoliteka.net, свежее фото появилось у красотки в Инстаграм. Девушка была одета в шелковое желтое платье, которое едва прикрывало ее пышную фигуру. Вдобавок ко всему Бахари немного задрала платье, оголив свои стройные ножки. Наряд идеально сел по фигурке модели. Платье подчеркнула необъятную фигуру модели, ее пышную грудь, тонкую талию и округлые бедра. Стоит отметить, что в этом костюме видно все достоинства восточной красавицы.

За полдня пост модели собрал более 4 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество приятных слов.

«Потрясающая, люблю этот желтый», «Красивая», «Лучшая», «Элегантные изысканные чувственные, очаровательные и красивые бедра», «Ты выглядишь невероятно драгоценной», «Изумруд», «Дьяволица», «Восточная принцесса», - пишут поклонники.

Ранее мы писали, что Гюль Бахари надела тесные лосины, которые обтянули ее пышные бедра и сделали акцент на тонкой талии. Кроме этого, красотка примеряла тесный топ, из которого чуть не вывалилась ее аппетитная грудь. Судя по фото, девушка собиралась заняться спортом.

Напомним, что Гюль Бахари еле вместила свое сокровище в громадное декольте: "Вкусные дыньки".

Как ранее сообщала Politeka, Гюль Бахари чуть не разорвала блузу своими прелестями: «Плохая девочка».

Также Politeka писала, что Гюль Бахари прижалась к стеклу и поразила видом без штанов: "Дыхание перехватывает".