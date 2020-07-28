Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Ким Кардашьян, предстала в нежном домашнем образе

Как сообщает Politeka.net, красотка опубликовала пикантное фото на своей странице в "Инстаграм".

На снимке турецкая Кардашьян стоит у окна и смотрит вдаль, трепетно проводя рукой по стеклу. На девушке надета только рубашка розового цвета, которая совершенно не прикрывает упругие бедра. Сквозь ткань проступает объемный бюст Гюль Бахари, из-за чего зрелище становится более пикантным и волнующим.

"Точное изображение того, как я решаю, безопасно ли или даже весело ли выходить на улицу во время сна до конца этого года", - отметила модель.

Пользователи социальной сети оценили новый образ Гюль Бахари и оставили много комплиментов в комментариях под записью:

"Прекрасная"; "Абсолютно великолепно🦋✨"; "Дыхание перехватывает"; "Вы так очаровательны! 😈"; "Вы - королева"; "Мне нравится твой стиль"; "Ты выглядишь так удивительно красиво и поразительно великолепно в этой атласно-розовой рубашке, которую ты носишь, и будь в безопасности".

Напомним, что Гюль Бахари не смогла удержать "персики" в королевском декольте: "Настоящая кукла".

А еще Politeka писала, что Гюль Бахари еле вместила свое сокровище в громадное декольте: "Вкусные дыньки".

Также Politeka сообщала, что Гюль Бахари пленила размером «мячиков» в тесном купальнике из веревок: «Восточная принцесса».